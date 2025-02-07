Кабмін призначив двох нових заступників Умєрова — хто ними став

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 7 лютого, призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Ними стали Євген Мойсюк та Валерій Чуркін.

Про це Умєров повідомив у Facebook у п'ятницю, 7 лютого.

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"Сьогодні Кабінет Міністрів України за моїм поданням призначив двох нових заступників міністра оборони", — йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що ними стануть генерал-лейтенант Євген Мойсюк та капітан Валерій Чуркін.

Зокрема, Мойсюк є одним із найдосвідченіших офіцерів нашої армії та бойовим командиром. Він командував Десантно-штурмовими військами, був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також брав участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.

Його зоною відповідальності буде розвиток та генерація Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів.

Євген Мойсюк. Фото: відкриті джерела

Другим заступником стане учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін. Його Умєров презентував як лідера інновацій у сфері військових технологій, а також він був керівником Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

На новій посаді він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Наразі його підрозділ реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. Тому міністр очікує масштабування цієї роботи.

Валерій Чуркін. Фото: відкриті джерела

"Ці рішення — частина комплексного підходу до посилення наших Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії", — додав він.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ про звільнення Мойсюка з посади Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Також нещодавно бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь" та очолить українську команду при місії NSATU у німецькому Вісбадені.