Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Уряд призначив двох заступників Умєрова — які напрями очолять arrow

Уряд призначив двох заступників Умєрова — які напрями очолять

7 лютого 2025 16:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Кабмін призначив двох нових заступників Умєрова — хто ними став
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 7 лютого, призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Ними стали Євген Мойсюк та Валерій Чуркін.

Про це Умєров повідомив у Facebook у п'ятницю, 7 лютого.

Читайте також:

Нові заступники Умєрова

"Сьогодні Кабінет Міністрів України за моїм поданням призначив двох нових заступників міністра оборони", — йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що ними стануть генерал-лейтенант Євген Мойсюк та капітан Валерій Чуркін.

Зокрема, Мойсюк є одним із найдосвідченіших офіцерів нашої армії та бойовим командиром. Він командував Десантно-штурмовими військами, був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також брав участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку. 

Його зоною відповідальності буде розвиток та генерація Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів. 

null
Євген Мойсюк. Фото: відкриті джерела

Другим заступником стане учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін. Його Умєров презентував як лідера інновацій у сфері військових технологій, а також він був керівником Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. 

На новій посаді він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Наразі його підрозділ реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. Тому міністр очікує масштабування цієї роботи. 

null
Валерій Чуркін. Фото: відкриті джерела

"Ці рішення — частина комплексного підходу до посилення наших Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії", —  додав він.

null
Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ про звільнення Мойсюка з посади Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Також нещодавно бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь" та очолить українську команду при місії NSATU у німецькому Вісбадені.

Кабінет міністрів призначення військові Міністерство оборони Рустем Умєров
Реклама
Реклама
Реклама