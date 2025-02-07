Кабмин назначил двух новых заместителей Умерова - кто ими стал

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Кабинет Министров Украины в пятницу, 7 февраля, назначил двух новых заместителей министра обороны Рустема Умерова. Ими стали Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.

Об этом Умеров сообщил в Facebook в пятницу, 7 февраля.

Читайте также:

Новые заместители Умерова

"Сегодня Кабинет Министров Украины по моему представлению назначил двух новых заместителей министра обороны", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что ими станут генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и капитан Валерий Чуркин.

В частности, Мойсюк является одним из самых опытных офицеров нашей армии и боевым командиром. Он командовал Десантно-штурмовыми войсками, был заместителем бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также участвовал в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Его зоной ответственности будет развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Евгений Мойсюк. Фото: открытые источники

Вторым заместителем станет участник боевых действий, который присоединился к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, капитан Валерий Чуркин. Его Умеров презентовал, как лидера инноваций в сфере военных технологий, а также он был руководителем Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

На новой должности он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии. Сейчас его подразделение реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. Поэтому министр ожидает масштабирования этой работы.

Валерий Чуркин. Фото: открытые источники

"Эти решения — часть комплексного подхода к усилению наших Вооруженных Сил, модернизации управления и технологического развития армии", — добавил он.

Скриншот поста Умерова

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ об увольнении Мойсюка с должности Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развития Сил обороны.

Также недавно бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинул пост командующего ОК "Юг" и возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене.