Уряд планує виділити понад 637 млн грн на телемарафон

Кабінет міністрів України погодив виділення понад 637 млн грн на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини". Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував це рішення, заявивши про недоречність витрат.

Виділення коштів на телемарафон

Железняк опублікував документ, де вказується, що Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження щодо діяльності державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", яким дозволив укладення договорів на виробництво та трансляцію інформаційного контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом".

Йдеться про закупівлю послуг зі створення інформаційних програм, зокрема для прямого ефіру та їх подальшого поширення. Загальна вартість проєкту становить 637,96 млн грн (з урахуванням ПДВ), що перевищує 10% вартості активів підприємства за останньою фінансовою звітністю.

Депутат іронічно прокоментував виділення коштів, заявивши, що це відбулося "щоб показати прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків".

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють", — написав Ярослав Железняк.

