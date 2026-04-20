Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Уряд планує виділити понад 637 млн грн на телемарафон

Уряд планує виділити понад 637 млн грн на телемарафон

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 13:58
Уряд планує виділити понад 637 млн грн на телемарафон
Телемарафон "Єдині новини". Фото: detector.media

Кабінет міністрів України погодив виділення понад 637 млн грн на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини". Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував це рішення, заявивши про недоречність витрат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомив Ярослав Железняк. 

Виділення коштів на телемарафон

Железняк опублікував документ, де вказується, що Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження щодо діяльності державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", яким дозволив укладення договорів на виробництво та трансляцію інформаційного контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом".

Йдеться про закупівлю послуг зі створення інформаційних програм, зокрема для прямого ефіру та їх подальшого поширення. Загальна вартість проєкту становить 637,96 млн грн (з урахуванням ПДВ), що перевищує 10% вартості активів підприємства за останньою фінансовою звітністю.

Депутат іронічно прокоментував виділення коштів, заявивши, що це відбулося "щоб показати прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків".

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють", — написав Ярослав Железняк.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Кабмін призначив Ореста Мандзія очільником митної служби. Відповідне подання вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Кабмін розглянув та схвалив одразу три законопроєкти про підвищення податків. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування посилок та цифрових платформ.

Кабінет міністрів телемарафон бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації