Главная Новости дня Правительство планирует выделить более 637 млн грн на телемарафон

Дата публикации 20 апреля 2026 13:58
Телемарафон "Єдині новини". Фото: detector.media

Кабинет министров Украины согласовал выделение более 637 млн грн на производство контента для телемарафона "Єдині новини". Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал это решение, заявив о неуместности расходов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщил Ярослав Железняк.

Выделение средств на телемарафон

Железняк опубликовал документ, где указывается, что Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о деятельности государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которым разрешил заключение договоров на производство и трансляцию информационного контента для телемарафона "Єдині новини #UAразом".

Речь идет о закупке услуг по созданию информационных программ, в частности для прямого эфира и их дальнейшего распространения. Общая стоимость проекта составляет 637,96 млн грн (с учетом НДС), что превышает 10% стоимости активов предприятия по последней финансовой отчетности.

Депутат иронично прокомментировал выделение средств, заявив, что это произошло "чтобы показать приверженность к реформам и уважение к средствам налогоплательщиков".

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон! P.S. 90 млрд евро сами себя не прогуляют", — написал Ярослав Железняк.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Кабмин назначил Ореста Мандзия главой таможенной службы. Соответствующее представление внес министр финансов Сергей Марченко.

Также Кабмин рассмотрел и одобрил сразу три законопроекта о повышении налогов. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении посылок и цифровых платформ.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
