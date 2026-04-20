Правительство планирует выделить более 637 млн грн на телемарафон

Кабинет министров Украины согласовал выделение более 637 млн грн на производство контента для телемарафона "Єдині новини". Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал это решение, заявив о неуместности расходов.

Выделение средств на телемарафон

Железняк опубликовал документ, где указывается, что Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о деятельности государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которым разрешил заключение договоров на производство и трансляцию информационного контента для телемарафона "Єдині новини #UAразом".

Речь идет о закупке услуг по созданию информационных программ, в частности для прямого эфира и их дальнейшего распространения. Общая стоимость проекта составляет 637,96 млн грн (с учетом НДС), что превышает 10% стоимости активов предприятия по последней финансовой отчетности.

Депутат иронично прокомментировал выделение средств, заявив, что это произошло "чтобы показать приверженность к реформам и уважение к средствам налогоплательщиков".

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон! P.S. 90 млрд евро сами себя не прогуляют", — написал Ярослав Железняк.

