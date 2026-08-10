Уряд Перу вперше розкрив дані про вербування своїх громадян в армію РФ: 11 людей вже загинуло

Перуанці в армії РФ. Фото: Центр протидії дезінформації

Міністерство закордонних справ Перу оприлюднило офіційні дані про участь своїх громадян у бойових діях проти України на боці Москви. Окрім підтверджених смертей, велика кількість іноземців наразі вважається зниклими безвісти або перебуває в українському полоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Перу.

Перуанці у лавах окупаційних військ

Південноамериканська держава зіткнулася з масовим вивезенням своїх людей через підставні схеми російських агентів. Загалом у лавах армії РФ опинилися сотні громадян, які потрапили під вплив обіцянок великих грошей або прямого тиску.

За даними дипломатів, на боці Кремля наразі воюють 459 перуанців, одинадцятеро з яких уже загинули на фронті. Ще 114 громадян Перу безвісти зникли в зоні бойових дій, а троє перебувають в українському полоні.

При цьому чотирьом чоловікам нещодавно вдалося успішно втекти з розташування російських підрозділів після примусового підписання контрактів, і їх уже повернули на батьківщину.

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Протести родичів у Перу

Зростання кількості жертв та зниклих спровокувало суспільне незадоволення. Міністерство закликало людей не вірити фейковим закордонним вакансіям, оскільки під виглядом цивільної роботи росіяни заманюють громадян у мережі торгівлі людьми. Також влада нагадала, що для служби в будь-якій іноземній армії перуанцям потрібен спеціальний дозвіл від національного уряду.

Тим часом родичі перуанських солдат влаштували велику акцію протесту під стінами російського посольства в Лімі, вимагаючи надати інформацію про місцезнаходження чоловіків та негайно повернути додому поранених.

Як писали Новини.LIVE раніше, Росія продовжує активно шукати нове гарматне м'ясо в бідних країнах по всьому світу. Розвідка фіксує масові випадки вербування громадян країн Африки, а також Непалу, Куби, Індії. Їх російські вербувальники заманюють нібито на будівництво, а потім силою чи погрозами змушують підписувати контракти з Міністерством оборони РФ.

Також ми повідомляли про участь військових підрозділів Північної Кореї у бойових діях на боці країни-агресора. Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький зазначав, що Росія розгортає поблизу українських кордонів окремий північнокорейський ракетний підрозділ та отримала від КНДР нову велику партію балістичних ракет типів KN-23 та KN-24.