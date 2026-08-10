В Перу впервые раскрыли данные о вербовке своих граждан в армию РФ: 11 человек погибли

Перуанцы в армии РФ. Фото: Центр по противодействию дезинформации

Министерство иностранных дел Перу обнародовало официальные данные об участии своих граждан в боевых действиях против Украины на стороне Москвы. Помимо подтвержденных случаев гибели, значительное число иностранцев в настоящее время числится пропавшими без вести или находится в украинском плену.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Перу.

Перуанцы в рядах оккупационных войск

Южноамериканское государство столкнулось с массовым вывозом своих граждан через подставные схемы российских агентов. В общей сложности в рядах армии РФ оказались сотни граждан, которые поддались на обещания больших денег или прямого давления.

По данным дипломатов, на стороне Кремля в настоящее время воюют 459 перуанцев, одиннадцать из которых уже погибли на фронте. Еще 114 граждан Перу пропали без вести в зоне боевых действий, а трое находятся в украинском плену.

При этом четырем мужчинам недавно удалось успешно сбежать из расположения российских подразделений после принудительного подписания контрактов, и их уже вернули на родину.

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Протесты родственников в Перу

Рост числа жертв и пропавших без вести вызвал недовольство общества. Министерство призвало людей не верить фейковым зарубежным вакансиям, поскольку под видом гражданской работы россияне заманивают граждан в сети торговли людьми. Также власти напомнили, что для службы в любой иностранной армии перуанцам требуется специальное разрешение от национального правительства.

Тем временем родственники перуанских солдат устроили массовую акцию протеста у стен российского посольства в Лиме, требуя предоставить информацию о местонахождении мужчин и немедленно вернуть домой раненых.

Как ранее писали Новини.LIVE, Россия продолжает активно искать новое «пушечное мясо» в бедных странах по всему миру. Разведка фиксирует массовые случаи вербовки граждан стран Африки, а также Непала, Кубы, Индии. Их российские вербовщики заманивают якобы на строительство, а затем силой или угрозами заставляют подписывать контракты с Министерством обороны РФ.

Также мы сообщали об участии воинских подразделений Северной Кореи в боевых действиях на стороне страны-агрессора. Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отмечал, что Россия развертывает вблизи украинских границ отдельное северокорейское ракетное подразделение и получила от КНДР новую крупную партию баллистических ракет типов KN-23 и KN-24.