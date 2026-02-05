Федоров заявив, що уряд оновив склад заступників міністра оборони України

Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров / Facebook

Уряд України затвердив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони. Відомство продовжує трансформацію в ефективну структуру, здатну досягати стратегічних цілей в умовах війни.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Трансформація Міноборони

Першим заступником міністра оборони призначено Олексія Вискуба. Раніше він обіймав посаду першого заступника міністра цифрової трансформації та відповідав за розвиток застосунку "Дія", державних сервісів і реінжиніринг процесів. З початку повномасштабного вторгнення Вискуб був залучений до реалізації ключових військових проєктів Мінцифри, зокрема "Армії дронів", "Лінії дронів" і розвитку малої ППО. У новій ролі він зосередиться на розвитку пріоритетних проєктів для досягнення цілей війни.

Заступником міністра оборони також призначено генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він має значний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні, раніше обіймав посаду першого заступника міністра оборони та працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. Його залучення покликане посилити тилові процеси та забезпечення фронту.

Посаду заступника міністра з питань євроінтеграції обійняв Сергій Боєв. Він має міжнародний досвід у сфері економіки, стратегії та розвитку партнерств, а з 2024 року очолював у Міноборони напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Його експертиза буде використана для зміцнення співпраці з ЄС, НАТО та іншими державами, а також для залучення безпекової допомоги й фінансування.

Водночас у складі керівництва міністерства залишаються генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, який опікується розвитком інновацій для фронту, а також Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації та цифрової трансформації.

Нагадаємо, Федоров поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте, міністром оборони Британії Джоном Гілі та главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

А 1 лютого Федоров розмовляв з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном. Вони говорили про нову допомогу для України.