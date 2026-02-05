Видео
Главная Новости дня Правительство обновило состав заместителей министра обороны Украины

Правительство обновило состав заместителей министра обороны Украины

Дата публикации 5 февраля 2026 21:10
Федоров заявил, что правительство обновило состав заместителей министра обороны Украины
Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров / Facebook

Правительство Украины утвердило обновленный состав заместителей в Министерстве обороны. Ведомство продолжает трансформацию в эффективную структуру, способную достигать стратегических целей в условиях войны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Уряд оновив склад заступників міністра оборони України - фото 1
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Трансформация Минобороны

Первым заместителем министра обороны назначен Алексей Выскуб. Ранее он занимал должность первого заместителя министра цифровой трансформации и отвечал за развитие приложения "Дія", государственных сервисов и реинжиниринг процессов. С начала полномасштабного вторжения Выскуб был вовлечен в реализацию ключевых военных проектов Минцифры, в частности "Армии дронов", "Линии дронов" и развития малой ПВО. В новой роли он сосредоточится на развитии приоритетных проектов для достижения целей войны.

Заместителем министра обороны также назначен генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он имеет значительный опыт в военном управлении, логистике и планировании, ранее занимал должность первого заместителя министра обороны и работал советником командующего Сил логистики ВСУ. Его привлечение призвано усилить тыловые процессы и обеспечение фронта.

Должность заместителя министра по вопросам евроинтеграции занял Сергей Боев. Он имеет международный опыт в сфере экономики, стратегии и развития партнерств, а с 2024 года возглавлял в Минобороны направление взаимодействия с международными партнерами. Его экспертиза будет использована для укрепления сотрудничества с ЕС, НАТО и другими государствами, а также для привлечения помощи и финансирования в сфере безопасности.

В то же время в составе руководства министерства остаются генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, который занимается развитием инноваций для фронта, а также Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.

Напомним, Федоров поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте, министром обороны Великобритании Джоном Гили и главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

А 1 февраля Федоров разговаривал с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном. Они говорили о новой помощи для Украины.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
