ГУР евакуювало хвору дівчинку із Запоріжжя — фоторепортаж

Дівчинка, яку евакуювали із Запоріжжя у Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Аеромедична евакуація на базі авіаційного підрозділу ГУР МОУ врятувала вже понад пів тисячі життів. Підрозділ займається порятунком як військових, так і цивільних людей. Серед них — дівчинка із Запоріжжя, яку вдалося евакуювати в Київ завдяки унікальній операції Головного управління розвідки, представників інших спецслужб та медиків.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з рятівниками дівчинки та дізнався, як вона наразі почувається.

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Начальник медичного управління ГУР МОУ Олег Щепінський розповідає, що дізнався про запит на евакуацію хворої дитини. Дівчинку потрібно було перевезти із Запоріжжя до Києва.

"Я моментально відреагував на це. Звернувся до авіації воєнної розвідки. Начальник ГУР Кирило Олексійович Буданов миттєво ухвалив рішення про порятунок цієї дитини", — каже Щепінський.

Начальник медичного управління ГУР МОУ Олег Щепінський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Командир авіаційного підрозділу ГУР на позивний "Маестро" пригадує, що гелікоптер відправили миттєво. Однак екіпаж зіткнувся з перешкодами, тому евакуацію вдалося провести не одразу.

"На жаль, переліт ускладнювала погода. Тож медевакуацію виконали на наступний день", — розповідає військовий.

Командир авіаційного підрозділу ГУР на позивний "Маестро". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами "Маестро", усі гелікоптери обладнані сучасним обладнанням, аби мати змогу підтримати життя людини на борту. Крім екіпажу на гелікоптері знаходяться й медичні працівники — досвідчені лікарі, фахівці найвищого рівня. Завдяки цьому дитину вдалося успішно транспортувати в Київ. Наразі дівчинка знаходиться в лікарні "Охматдит".

"Були задіяні найкращі співробітники воєнної розвідки, медичний персонал, а також Центр спеціальних операцій "А" СБУ. В цьому нам допомагала Національна поліція і звичайно ж було сприяння МОЗ", — каже Олег Щепінський.

Олег Щепінський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Чоловік приїхав навідати дитину не з пустими руками. Каже, що привіз особливий подарунок — іграшкового котика, який символізує порятунок.

"Наразі дитина, як ви бачите, у свідомості. Вона вже екстубована, від'єднана від ЕКМО. Тепер я можу доповісти, що ця операція була проведена успішно", — каже Щепінський.

Олег Щепінський поряд з евакуйованою дівчинкою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мама з дитиною в палаті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчинка, яку евакуювали із Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дитина в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Лікар дівчинки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дитина, яку евакуювали у Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, жителів восьми населених пунктів на Сумщині попередили про обов'язкову евакуацію. Такі заходи спричинені загостренням ситуації на прикордонні й постійними обстрілами.

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