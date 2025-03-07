Україна евакуювала дві родини з окупованого лівобережжя Херсонщини

Врятовані з полону чоловіки з матерями. Фото: скриншот відео

Українські військові та волонтери продовжують рятувати людей із тимчасово окупованих територій. Чергова спецоперація дозволила повернути додому двох жителів Херсонщини, які довгий час перебували у полоні російських військ.

Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Роман Мрочко розповів, що до нього звернулася родина з Херсона. Вони просили допомоги в евакуації сина Степана. Його окупанти катували у Херсоні, а згодом примусово перевезли на лівий берег Дніпра. З початку російської окупації хлопець опинився під наглядом ФСБ, що унеможливлювало його самостійний виїзд на підконтрольну Україні територію.

Матір з сином, якого вдалося евакуювати. Фото: скриншот

Родина звернулася по допомогу, і в результаті злагодженої операції українським спецслужбам вдалося вивезти хлопця.

"Хлопець не міг самостійно виїхати через постійний нагляд з боку представників фсб та російських окупаційних військ. Ми знаємо, як рашисти незаконно затримують, проводять допити та здійснюють фізичний і психологічний тиск на наших громадян. Тому я взявся допомогти", — сказав Роман Мрочко.

Окрім Степана, вдалося врятувати ще одну жінку, яка після довгої розлуки змогла зустрітися зі своїм сином-військовослужбовцем. Роман Мрочко завдячив військовим та президенту України за сприяння возз'єднанню родин.

Зустріч матері та військового. Фото: скриншот відео

Операцію з евакуації координували представники Офісу президента та Збройних сил України за підтримки міжнародної ініціативи UNITED 24. Значну роль у проведенні спецоперації відіграли Військово-Морські сили ЗСУ, зокрема віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Виконання завдання здійснив загін спеціальної розвідки ВМС України "Янголи", який не вперше бере участь у подібних рятувальних місіях.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському та Офісу президента України за підтримку. Дякую глобальній ініціативі UNITED 24, яка консолідує зусилля наших друзів і партнерів з усього світу для допомоги Україні і українцям. Разом ми впевнено рухаємось до справедливого миру. Дякую командуванню Військово-Морських сил ЗСУ за допомогу в організації евакуації і особисто віцеадміралу Олексію Неїжпапі за своєчасне реагування, планування та проведення спеціальної рятувальної операції. Окрема подяка загону спеціальної розвідки ВМС України "Янголи", які вже не вперше виконують такі ризиковані, але такі важливі для наших людей операції. Разом ми ведемо боротьбу за спасіння кожного херсонця, кожного українця", — висловився Роман Мрочко.

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