Украина эвакуировала две семьи из оккупированного левобережья Херсонщины

Спасенные из плена мужчины с матерями. Фото: скриншот видео

Украинские военные и волонтеры продолжают спасать людей с временно оккупированных территорий. Очередная спецоперация позволила вернуть домой двух жителей Херсонщины, которые долгое время находились в плену российских войск.

Об этом рассказал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Роман Мрочко рассказал, что к нему обратилась семья из Херсона. Они просили помощи в эвакуации сына Степана. Его оккупанты пытали в Херсоне, а затем принудительно перевезли на левый берег Днепра. С начала российской оккупации парень оказался под наблюдением ФСБ, что делало невозможным его самостоятельный выезд на подконтрольную Украине территорию.

Мать с сыном, которого удалось эвакуировать. Фото: скриншот

Семья обратилась за помощью, и в результате слаженной операции украинским спецслужбам удалось вывезти парня.

"Парень не мог самостоятельно выехать из-за постоянного надзора со стороны представителей ФСБ и российских оккупационных войск. Мы знаем, как рашисты незаконно задерживают, проводят допросы и осуществляют физическое и психологическое давление на наших граждан. Поэтому я взялся помочь", — сказал Роман Мрочко.

Кроме Степана, удалось спасти еще одну женщину, которая после долгой разлуки смогла встретиться со своим сыном-военнослужащим. Роман Мрочко поблагодарил военных и президента Украины за содействие воссоединению семей.

Встреча матери и военного. Фото: скриншот видео

Операцию по эвакуации координировали представители Офиса президента и Вооруженных сил Украины при поддержке международной инициативы UNITED 24. Значительную роль в проведении спецоперации сыграли Военно-Морские силы ВСУ, в частности вице-адмирал Алексей Неижпапа. Выполнение задачи осуществил отряд специальной разведки ВМС Украины "Ангелы", который не впервые участвует в подобных спасательных миссиях.

"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису президента Украины за поддержку. Спасибо глобальной инициативе UNITED 24, которая консолидирует усилия наших друзей и партнеров со всего мира для помощи Украине и украинцам. Вместе мы уверенно движемся к справедливому миру. Спасибо командованию Военно-Морских сил ВСУ за помощь в организации эвакуации и лично вице-адмиралу Алексею Неижпапе за своевременное реагирование, планирование и проведение специальной спасательной операции. Отдельная благодарность — отряду специальной разведки ВМС Украины "Ангелы", которые уже не впервые выполняют такие рискованные, но такие важные для наших людей операции. Вместе мы ведем борьбу за спасение каждого херсонца, каждого украинца", — высказался Роман Мрочко.

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" рассказали подробности о пытках и издевательствах российских военных над украинской медийщицей Викторией Рощиной.

Также невеста бойца "Азов" рассказала о том, как удерживают в плену ее любимого.