ГУР эвакуировало больную девочку из Запорожья — фоторепортаж

Девочка, которую эвакуировали из Запорожья в Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Аэромедицинская эвакуация на базе авиационного подразделения ГУР МОУ спасла уже более полутысячи жизней. Подразделение занимается спасением как военных, так и гражданских людей. Среди них — девочка из Запорожья, которую удалось эвакуировать в Киев благодаря уникальной операции Главного управления разведки, представителей других спецслужб и медиков.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн пообщался со спасателями девочки и узнал, как она сейчас чувствует себя.

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Начальник медицинского управления ГУР МОУ Олег Щепинский рассказывает, что узнал о запросе на эвакуацию больного ребенка. Девочку нужно было перевезти из Запорожья в Киев.

"Я моментально отреагировал на это. Обратился к авиации военной разведки. Начальник ГУР Кирилл Алексеевич Буданов мгновенно принял решение о спасении этого ребенка", — говорит Щепинский.

Начальник медицинского управления ГУР МОУ Олег Щепинский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Командир авиационного подразделения ГУР с позывным "Маэстро" вспоминает, что вертолет отправили мгновенно. Однако экипаж столкнулся с препятствиями, поэтому эвакуацию удалось провести не сразу.

"К сожалению, перелет осложняла погода. Поэтому медэвакуацию выполнили на следующий день", — рассказывает военный.

Командир авиационного подразделения ГУР с позывным "Маэстро". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам "Маэстро", все вертолеты оборудованы современным оборудованием, чтобы иметь возможность поддержать жизнь человека на борту. Кроме экипажа на вертолете находятся и медицинские работники — опытные врачи, специалисты высокого уровня. Благодаря этому ребенка удалось успешно транспортировать в Киев. Сейчас девочка находится в больнице "Охматдет".

"Были задействованы лучшие сотрудники военной разведки, медицинский персонал, а также Центр специальных операций "А" СБУ. В этом нам помогала Национальная полиция и конечно же было содействие Минздрава", — говорит Олег Щепинский.

Олег Щепинский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мужчина приехал навестить ребенка не с пустыми руками. Говорит, что привез особый подарок — игрушечного котика, который символизирует спасение.

"Сейчас ребенок, как вы видите, в сознании. Он уже экстубирован, отсоединен от ЭКМО. Теперь я могу доложить, что эта операция была проведена успешно", — говорит Щепинский.

Олег Щепинский рядом с эвакуированной девочкой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мама с ребенком в палате. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девочка, которую эвакуировали из Запорожья. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ребенок в больнице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Врач девочки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ребенок, которого эвакуировали в Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, жителей восьми населенных пунктов в Сумской области предупредили об обязательной эвакуации. Такие меры вызваны обострением ситуации на границе и постоянными обстрелами.

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