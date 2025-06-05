Обстріл України 5 червня - Умєров прокоментував атаку

Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова

У ніч проти четверга, 5 червня, Росія вчергове атакували українські міста. Центр Херсона зазнав другого за добу удару: повністю знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Також росіяни обстріляли і Прилуки на Чернігівщині.

На атаки російських загарбників відреагував міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

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Що Умєров сказав про останні обстріли РФ

"Загалом минулої ночі Росія атакувала Україну, випустивши 103 дрони-камікадзе та балістичну ракету. Мішені — мирні міста та села. У Прилуках Чернігівської області шість "шахедів" забрали життя цілої родини: матері, її доньки та однорічного немовляти. Їхній чоловік і батько, який працює рятувальником, прибув на виклик і тільки тоді дізнався, що дрон влучив у його власний дім", — написав Умєров.

Обстріл Прилук. Фото: ДСНС Чернігівщини

Він також додав, що у Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше 17 осіб, з них — четверо дітей. Обстріли також зафіксовані в Донецькій, Одеській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС Харківщини

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ці атаки — не поодинокі випадки, а систематичний терор.

"Це не війна. Це — цілеспрямоване знищення українського народу. Це — геноцид", — наголосив він.

Умєров підкреслив: однієї лише підтримки на словах недостатньо. Щоб зупинити Росію, необхідні рішучі дії: потужні санкції, реальна міжнародна ізоляція агресора та своєчасна військова допомога Україні.

"Допоки Москва не відчує реальної ціни за вбивства цивільних — вона продовжуватиме їх", — зазначив міністр.

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що у четвер, 5 червня, російські війська завдали нового авіаційного удару по Херсону. Під час атаки застосували керовані авіабомби, одна з яких поцілила в адміністративну будівлю, де розташовується обласна військова влада.

Ранком цього дня російські війська вперше вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. У результаті вибухової хвилі в службових приміщеннях були вибиті вікна.