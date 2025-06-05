Обстрел Украины 5 июня - Умеров прокомментировал атаку

Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

В ночь на четверг, 5 июня, Россия в очередной раз атаковали украинские города. Центр Херсона подвергся второму за сутки удару: полностью уничтожено здание Херсонской областной государственной администрации. Также россияне обстреляли и Прилуки на Черниговщине.

На атаки российских захватчиков отреагировал министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

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Что Умеров сказал о последних обстрелах РФ

"В целом минувшей ночью Россия атаковала Украину, выпустив 103 дрона-камикадзе и баллистическую ракету. Мишени — мирные города и села. В Прилуках Черниговской области шесть "шахедов" унесли жизни целой семьи: матери, ее дочери и годовалого младенца. Их муж и отец, который работает спасателем, прибыл на вызов и только тогда узнал, что дрон попал в его собственный дом", — написал Умеров.

Обстрел Прилук. Фото: ГСЧС Черниговской области

Он также добавил, что в Харькове дрон попал в многоэтажный жилой дом. Пострадали по меньшей мере 17 человек, из них — четверо детей. Обстрелы также зафиксированы в Донецкой, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС Харьковщины

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что эти атаки — не единичные случаи, а систематический террор.

"Это не война. Это — целенаправленное уничтожение украинского народа. Это — геноцид", — подчеркнул он.

Умеров подчеркнул: одной лишь поддержки на словах недостаточно. Чтобы остановить Россию, необходимы решительные действия: мощные санкции, реальная международная изоляция агрессора и своевременная военная помощь Украине.

"Пока Москва не почувствует реальной цены за убийства гражданских — она будет продолжать их", — отметил министр.

Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, что в четверг, 5 июня, российские войска нанесли новый авиационный удар по Херсону. Во время атаки применили управляемые авиабомбы, одна из которых попала в административное здание, где располагается областная военная власть.

Утром этого дня российские войска впервые ударили по зданию Херсонской областной военной администрации. В результате взрывной волны в служебных помещениях были выбиты окна.