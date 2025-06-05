Російська атака по Прилуках забрала життя трьох поколінь однієї родини

У Прилуках від обстрілу загинула поліцейська з сином та мамою
Національна поліція України повідомила про загибель своєї колеги — патрульної Дарини Шигиди, яка разом із однорічним сином і мамою стала жертвою нічного дронового удару по Прилуках на Чернігівщині. Трагедія забрала життя одразу трьох поколінь однієї родини.
Про це Нацполіція України повідомила у Telegram.
На Чернігівщині дрон влучив в будинок рятувальника і вбив одразу трьох членів сім'ї
Дарина працювала у поліції Києва з 2020 року. Колеги згадують її як сильну, світлу, віддану присязі людину, яка завжди керувалась почуттям обов’язку. У виборі професії її надихнув батько-пожежник, який з дитинства вчив допомагати людям.
"Стати поліцейською — її мрія та покликання. Її тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі. Це не просто втрата — це вирване з корінням життя трьох поколінь. Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Лише тиша, сльози та лють — за знищені життя", — повідомили в Нацполіції.
Внаслідок російської дронової атаки по Прилуках у Чернігівській області загинуло п'ятеро осіб.
На російську атаку по Прилуках відреагував Володимир Зеленський, який повідомив, що загинула сім'я рятувальника. Працівник ДСНС прибув на виклик до власного будинку.
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