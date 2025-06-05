Российская атака по Прилукам унесла жизни трех поколений одной семьи

Дарья Шигида с дочкой. Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины сообщила о гибели своей коллеги — патрульной Дарьи Шигиды, которая вместе с годовалым сыном и мамой стала жертвой ночного дронового удара по Прилукам на Черниговщине. Трагедия унесла жизни сразу трех поколений одной семьи.

Об этом Нацполиция Украины сообщила в Telegram.

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Дарья работала в полиции Киева с 2020 года. Коллеги вспоминают ее как сильного, светлого, преданного присяге человека, который всегда руководствовался чувством долга. В выборе профессии ее вдохновил отец-пожарный, который с детства учил помогать людям.

Дарья Шигида. Фото: Нацполиция Украины

"Стать полицейской — ее мечта и призвание. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе. Это не просто потеря — это вырванная с корнем жизнь трех поколений. Нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Только тишина, слезы и ярость — за уничтоженные жизни", — сообщили в Нацполиции.

В результате российской дроновой атаки по Прилукам в Черниговской области погибли пять человек.

На российскую атаку по Прилукам отреагировал Владимир Зеленский, который сообщил, что погибла семья спасателя. Работник ГСЧС прибыл на вызов в собственный дом.