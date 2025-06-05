Обстріл Прилук 5 червня — загинули 5 людей, включно з однорічною дитиною

Пожежа в населеному пункті Прилуки. Фото: Telegram ДСНС України

Росіяни в ніч проти 5 червня атакували дронами Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та загинули люди, включно з дитиною.

Про це у Telegram повідомляє глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "Герань") атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", — йдеться у повідомленні.

Чаус написав, що за попередніми даними, відомо про пʼятьох загиблих. З них дві жінки та однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Крім того, є інформація про шістьох поранених. Наразі їх госпіталізовано до місцевих лікарень та надається вся необхідна допомога.

"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", — додав глава ОВА.

Водночас у ДСНС України підтвердили інформацію про п'ятьох загиблих і шести постраждалих. Також там уточнили наслідки атаки.

"Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль", — резюмували надзвичайники.

Пожежа у житловому секторі в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни також обстріляли Харків. Внаслідок влучань БпЛА по багатоповерхівках, в місті горіли квартири та постраждали 17 людей.

Крім того, напередодні дронової атаки росіяни вдарили по Харкову ракетою.