Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Атака на Прилуки Чернігівської області — п'ять людей загинули arrow

Атака на Прилуки Чернігівської області — п'ять людей загинули

5 червня 2025 05:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Прилук 5 червня — загинули 5 людей, включно з однорічною дитиною
Пожежа в населеному пункті Прилуки. Фото: Telegram ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Росіяни в ніч проти 5 червня атакували дронами Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та загинули люди, включно з дитиною.

Про це у Telegram повідомляє глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Прилук в ніч проти 5 червня

"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "Герань") атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", — йдеться у повідомленні.

Чаус написав, що за попередніми даними, відомо про пʼятьох загиблих. З них дві жінки та однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Крім того, є інформація про шістьох поранених. Наразі їх госпіталізовано до місцевих лікарень та надається вся необхідна допомога.

"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", — додав глава ОВА.

Водночас у ДСНС України підтвердили інформацію про п'ятьох загиблих і шести постраждалих. Також там уточнили наслідки атаки.

"Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль", — резюмували надзвичайники.

Обстріл Прилук 5 червня - загинули 5 людей, включаючи однорічну дитину - фото 1
Пожежа у житловому секторі в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни також обстріляли Харків. Внаслідок влучань БпЛА по багатоповерхівках, в місті горіли квартири та постраждали 17 людей.

Крім того, напередодні дронової атаки росіяни вдарили по Харкову ракетою.

вибух Чернігівська ОДА Чернігівська область обстріли дрон Шахід-136 загиблі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама