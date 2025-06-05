Обстрел Прилук 5 июня — погибли 5 человек, включая годовалого ребенка

Пожар в населенном пункте Прилуки. Фото: Telegram ГСЧС Украины

Россияне в ночь на 5 июня атаковали дронами Прилуки Черниговской области. В результате атаки повреждены дома и погибли люди, включая ребенка.

Об этом в Telegram сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Последствия обстрела Прилук в ночь на 5 июня

"Сегодня ночью враг ударными дронами (предварительно, не менее 6 беспилотников типа "Герань") атаковал город Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке", — говорится в сообщении.

Чаус написал, что по предварительным данным, известно о пяти погибших. Из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Кроме того, есть информация о шести раненых. Сейчас они госпитализированы в местные больницы и оказывается вся необходимая помощь.

"Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий", — добавил глава ОВА.

В то же время в ГСЧС Украины подтвердили информацию о пяти погибших и шести пострадавших. Также там уточнили последствия атаки.

"В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль", — резюмировали чрезвычайники.

Пожар в жилом секторе в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговщины

Напомним, что этой ночью россияне также обстреляли Харьков. В результате попаданий БпЛА по многоэтажкам, в городе горели квартиры и пострадали 17 человек.

Кроме того, накануне дроновой атаки россияне ударили по Харькову ракетой.