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У Херсоні обстріл пошкодив приміщення міськради — є поранений

5 червня 2025 07:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Херсон — пошкоджено міськраду, поранено чоловіка
Вибито скло. Фото: Херсонська МВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська вчергове атакували Херсон. Внаслідок авіаційного удару у четвер, 5 червня, було пошкоджено будівлю одного з відділів Херсонської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міська військова адміністрація

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У Херсонській міській раді вибиті вікна

За попередніми даними, ударною хвилею вибито вісім вікон у службових кабінетах. Наслідки обстрілу зафіксовані на фото з місця події.

Херсонська міська рада
Вибите скло. Фото: Херсонська МВА
Херсон обстріл
Пошкодження в кабінеті. Фото: Херсонська МВА
Херсон авіаудар
Пошкодження вікна. Фото: Херсонська МВА

Крім того, близько шостої ранку в Дніпровському районі міста ворожий дрон поранив місцевого мешканця. Як повідомили у поліції, 48-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг оперативно доправили до лікарні. Медики проводять обстеження постраждалого.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують Херсон. Так кілька днів тому внаслідок атаки загинув цивільний. 

Наприкінці травня в ООН зробили звіт про систематичні дронові атаки Російської Федерації на цивільних мешканців Херсона.

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