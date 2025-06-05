Атака на Херсон — пошкоджено міськраду, поранено чоловіка

Вибито скло. Фото: Херсонська МВА

Російські війська вчергове атакували Херсон. Внаслідок авіаційного удару у четвер, 5 червня, було пошкоджено будівлю одного з відділів Херсонської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міська військова адміністрація.

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У Херсонській міській раді вибиті вікна

За попередніми даними, ударною хвилею вибито вісім вікон у службових кабінетах. Наслідки обстрілу зафіксовані на фото з місця події.

Вибите скло. Фото: Херсонська МВА

Пошкодження в кабінеті. Фото: Херсонська МВА

Пошкодження вікна. Фото: Херсонська МВА

Крім того, близько шостої ранку в Дніпровському районі міста ворожий дрон поранив місцевого мешканця. Як повідомили у поліції, 48-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг оперативно доправили до лікарні. Медики проводять обстеження постраждалого.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують Херсон. Так кілька днів тому внаслідок атаки загинув цивільний.

Наприкінці травня в ООН зробили звіт про систематичні дронові атаки Російської Федерації на цивільних мешканців Херсона.