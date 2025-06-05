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В Херсоне обстрел повредил помещение горсовета — есть раненый

5 июня 2025 07:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака на Херсон — поврежден горсовет, ранен мужчина
Выбиты стекла. Фото: Херсонская МВА
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате авиационного удара в четверг, 5 июня, было повреждено здание одного из отделов Херсонского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.

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По предварительным данным, ударной волной выбито восемь окон в служебных кабинетах. Последствия обстрела зафиксированы на фото с места происшествия.

Херсонська міська рада
Выбитое стекло. Фото: Херсонская МВА
Херсон обстріл
Повреждения в кабинете. Фото: Херсонская МВА
Херсон авіаудар
Повреждения окна. Фото: Херсонская МВА

Кроме того, около шести утра в Днепровском районе города вражеский дрон ранил местного жителя. Как сообщили в полиции, 48-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног оперативно доставили в больницу. Медики проводят обследование пострадавшего.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Херсон. Так несколько дней назад в результате атаки погиб гражданский.

В конце мая в ООН сделали отчет о систематических дроновых атаках Российской Федерации на гражданских жителей Херсона.

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