Атака на Херсон — поврежден горсовет, ранен мужчина

В Херсоне обстрел повредил помещение горсовета — есть раненый
Российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате авиационного удара в четверг, 5 июня, было повреждено здание одного из отделов Херсонского городского совета.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.
В Херсонском городском совете выбиты окна
По предварительным данным, ударной волной выбито восемь окон в служебных кабинетах. Последствия обстрела зафиксированы на фото с места происшествия.
Кроме того, около шести утра в Днепровском районе города вражеский дрон ранил местного жителя. Как сообщили в полиции, 48-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног оперативно доставили в больницу. Медики проводят обследование пострадавшего.
Напомним, российские войска регулярно атакуют Херсон. Так несколько дней назад в результате атаки погиб гражданский.
В конце мая в ООН сделали отчет о систематических дроновых атаках Российской Федерации на гражданских жителей Херсона.
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