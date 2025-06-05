Атака на Херсон — поврежден горсовет, ранен мужчина

Выбиты стекла. Фото: Херсонская МВА

Российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате авиационного удара в четверг, 5 июня, было повреждено здание одного из отделов Херсонского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.

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По предварительным данным, ударной волной выбито восемь окон в служебных кабинетах. Последствия обстрела зафиксированы на фото с места происшествия.

Выбитое стекло. Фото: Херсонская МВА

Повреждения в кабинете. Фото: Херсонская МВА

Повреждения окна. Фото: Херсонская МВА

Кроме того, около шести утра в Днепровском районе города вражеский дрон ранил местного жителя. Как сообщили в полиции, 48-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног оперативно доставили в больницу. Медики проводят обследование пострадавшего.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Херсон. Так несколько дней назад в результате атаки погиб гражданский.

В конце мая в ООН сделали отчет о систематических дроновых атаках Российской Федерации на гражданских жителей Херсона.