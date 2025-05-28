ООН задокументувала цілеспрямовані атаки РФ на населення Херсона

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: Reuters

У вівторок, 27 травня, Комісія ООН з розслідування порушень прав людини в Україні оприлюднила звіт, у якому задокументовано систематичні атаки Російської Федерації на цивільних мешканців Херсона із застосуванням безпілотників. Це перший міжнародний документ, що окремо фокусує увагу на цьому типі цілеспрямованого терору з боку російських сил.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у Х.

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Згідно з опублікованими матеріалами, атаки мали тривалий характер і були спрямовані виключно на мирне населення. Комісія підтвердила численні випадки використання дронів для скидання вибухових пристроїв на житлові квартали міста, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи звіт, наголосив на важливості документування таких злочинів. За його словами, усі задокументовані випадки повинні бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності.

"Кожен злочинець, який скидає вибухівку на звичайних людей або іншим чином переслідує цивільне населення, має постати перед правосуддям", — заявив дипломат.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 травня, у Херсоні щонайменше тричі пролунали вибухи. Зокрема, окупанти активно використовують FPV-дрони, які нерідко спрямовують проти цивільних об'єктів та місцевого населення.

А до цього росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Херсона.