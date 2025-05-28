ООН задокументировала целенаправленные атаки РФ на население Херсона

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Reuters

Во вторник, 27 мая, Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине обнародовала отчет, в котором задокументированы систематические атаки Российской Федерации на гражданских жителей Херсона с применением беспилотников. Это первый международный документ, который отдельно фокусирует внимание на этом типе целенаправленного террора со стороны российских сил.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в Х.

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Отчет ООН задокументировал целенаправленные атаки РФ на население Херсона

Согласно опубликованным материалам, атаки имели длительный характер и были направлены исключительно на мирное население. Комиссия подтвердила многочисленные случаи использования дронов для сброса взрывных устройств на жилые кварталы города, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя отчет, подчеркнул важность документирования таких преступлений. По его словам, все задокументированные случаи должны быть использованы в качестве доказательств для привлечения виновных к ответственности.

"Каждый преступник, который сбрасывает взрывчатку на обычных людей или иным образом преследует гражданское население, должен предстать перед правосудием", — заявил дипломат.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Херсоне по меньшей мере трижды прогремели взрывы. В частности, оккупанты активно используют FPV-дроны, которые нередко направляют против гражданских объектов и местного населения.

А до этого россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона.