Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом — деталі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся в Анкарі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Зміст бесіди чиновників офіційно не розкривають.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини у четвер, 1 січня.

Зустріч Умєрова з главою МЗС Туреччини

"Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — розповіло МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що Рустем Умєров поінформував Володимира Зеленського про результати переговорів з США та ЄС. В обговоренні взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер

Раніше ми також інформували, що Умєров повідомив: відбулася розмова зі Стівом Віткоффом щодо мирного плану. До неї також приєднався Володимир Зеленський.