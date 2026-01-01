Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом — деталі

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини — деталі
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся в Анкарі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Зміст бесіди чиновників офіційно не розкривають.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини у четвер, 1 січня.
Зустріч Умєрова з главою МЗС Туреччини
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч у Туреччині з очільником зовнішньополітичного відомства країни Хаканом Фіданом. Подробиці розмови не розголошуються.
"Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — розповіло МЗС Туреччини.
Нагадаємо, що Рустем Умєров поінформував Володимира Зеленського про результати переговорів з США та ЄС. В обговоренні взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Раніше ми також інформували, що Умєров повідомив: відбулася розмова зі Стівом Віткоффом щодо мирного плану. До неї також приєднався Володимир Зеленський.
