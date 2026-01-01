Відео
Головна Новини дня Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини — деталі

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:36
Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом — деталі
Рустем Умєров та Хакан Фідан. Фото: МЗС Туреччини/X.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся в Анкарі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Зміст бесіди чиновників офіційно не розкривають.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини у четвер, 1 січня. 

Читайте також:

Зустріч Умєрова з главою МЗС Туреччини

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч у Туреччині з очільником зовнішньополітичного відомства країни Хаканом Фіданом. Подробиці розмови не розголошуються.

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини — деталі - фото 1
Допис МЗС Туреччини у Х. Фото: скриншот

"Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — розповіло МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що Рустем Умєров поінформував Володимира Зеленського про результати переговорів з США та ЄС. В обговоренні взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер   

Раніше ми також інформували, що Умєров повідомив: відбулася розмова зі Стівом Віткоффом щодо мирного плану. До неї також приєднався Володимир Зеленський.

Туреччина МЗС РНБО зустріч Рустем Умєров
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
