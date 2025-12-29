Україна узгоджує подальші кроки зі США, повідомляє Умєров

Рустем Умєров. Фото: Умєров/Telegram

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що дорогою в Україну відбулася розмова зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом щодо мирного плану. До неї також приєднався Президент України Володимир Зеленський.

Про це Умєров повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 29 грудня

Умеров, Віткофф та Зеленський

Секретар РНБО повідомив, що на шляху в Україну він та Зеленський провели розмову із Віткоффом. Було узгоджено подальші контакти та майбутні кроки у мирному урегулюванні. Умеров повідомляє, що робота над мирним планом йде інтенсивно й предметно. Щодня проходять нові консультації та опрацювання пунктів у документах мирної угоди.

Допис Умерова у Telegram. Фото: скриншот





"Постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію", — зазначив секретар РНБО.



Умеров також подякував президенту США Дональду Трампу за високу інтенсивність роботи американської переговорної команди.

Нагадаємо, що Трамп заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо припинення війни після зустрічі з Зеленським.

Раніше ми також інформували, що Зеленський прокоментував заяви РФ щодо припинення вогню для проведення референдуму.