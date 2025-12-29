Украина согласовывает дальнейшие шаги с США, сообщает Умеров

Рустем Умеров. Фото: Умеров/Telegram

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по дороге в Украину состоялся разговор со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом относительно мирного плана. К нему также присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Умеров сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 29 декабря

Реклама

Читайте также:

Умеров, Уиткофф и Зеленский

Секретарь СНБО сообщил, что на пути в Украину он и Зеленский провели разговор с Уиткоффом. Были согласованы дальнейшие контакты и будущие шаги в мирном урегулировании. Умеров сообщает, что работа над мирным планом идет интенсивно и предметно. Ежедневно проходят новые консультации и проработка пунктов в документах мирного соглашения.

Сообщение Умерова в Telegram. Фото: скриншот



"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время. Спасибо за конструктивное взаимодействие", — отметил секретарь СНБО.



Умеров также поблагодарил президента США Дональда Трампа за высокую интенсивность работы американской переговорной команды.

Напомним, что Трамп заявил о существенном прогрессе в переговорах по прекращению войны после встречи с Зеленским.

Ранее мы также информировали, что Зеленский прокомментировал заявления РФ о прекращении огня для проведения референдума.