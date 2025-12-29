Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина согласовывает дальнейшие шаги с США — Умеров

Украина согласовывает дальнейшие шаги с США — Умеров

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 16:05
Украина согласовывает дальнейшие шаги с США, сообщает Умеров
Рустем Умеров. Фото: Умеров/Telegram

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по дороге в Украину состоялся разговор со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом относительно мирного плана. К нему также присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Умеров сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 29 декабря

Реклама
Читайте также:

Умеров, Уиткофф и Зеленский

Секретарь СНБО сообщил, что на пути в Украину он и Зеленский провели разговор с Уиткоффом. Были согласованы дальнейшие контакты и будущие шаги в мирном урегулировании. Умеров сообщает, что работа над мирным планом идет интенсивно и предметно. Ежедневно проходят новые консультации и проработка пунктов в документах мирного соглашения.

Украина согласовывает дальнейшие шаги с США — Умеров - фото 1
Сообщение Умерова в Telegram. Фото: скриншот


"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время. Спасибо за конструктивное взаимодействие", — отметил секретарь СНБО.

Умеров также поблагодарил президента США Дональда Трампа за высокую интенсивность работы американской переговорной команды.

Напомним, что Трамп заявил о существенном прогрессе в переговорах по прекращению войны после встречи с Зеленским.

Ранее мы также информировали, что Зеленский прокомментировал заявления РФ о прекращении огня для проведения референдума.

Владимир Зеленский Дональд Трамп мирный план Рустем Умеров мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации