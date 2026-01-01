Видео
Україна
Главная Новости дня Умеров встретился с министром иностранных дел Турции — детали

Умеров встретился с министром иностранных дел Турции — детали

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:36
Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - детали
Рустем Умеров и Хакан Фидан. Фото: МИД Турции/X.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Содержание беседы чиновников официально не раскрывают.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в четверг, 1 января.

Встреча Умерова с главой МИД Турции

Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини — деталі - фото 1
Сообщение МИД Турции в Х. Фото: скриншот

"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — рассказал МИД Турции.

Напомним, что Рустем Умеров проинформировал Владимира Зеленского о результатах переговоров с США и ЕС. В обсуждении приняли участие Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Ранее мы также информировали, что Умеров сообщил: состоялся разговор со Стивом Уиткоффом по мирному плану. К нему также присоединился Владимир Зеленский.

Турция МИД встреча Рустем Умеров
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
