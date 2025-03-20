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Умєров зустрівся з міністеркою оборони Люксембургу — фото

20 березня 2025 09:45
Карина Приходько - Редактор
Зустріч Умєрова та Юріко Бекес — головні теми розмови
Зустріч Рустема Умєрова з Юріко Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своєю колегою з Люксембургу Юріко Бакес у Києві. Лідери, зокрема, обговорили цифрову трансформацію Збройних сил та майбутню співпрацю. 

Про це повідомив Рустем Умєров в Telegram 20 березня.

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Зустріч Умєрова з міністеркою оборони Люксембургу

Умєров розповів, що під час цієї зустрічі сторони обговорили цифрову трансформацію ЗСУ: від управління військами до ресурсного менеджменту та надання послуг для військових. За словами міністра, це стало можливим завдяки фінансовій допомозі, технологічній підтримці та обладнанню від партнерів.

зустріч Умєров з міністеркою оборони Люксембургу
Зустріч Рустема Умєрова з Юріко Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Окрему увагу приділили перспективам взаємодії в рамках Коаліції Дронів, до якої Люксембург нещодавно долучився. Юріко Бакес підтвердила готовність її країни розширювати підтримку України в цьому напрямку.

Також міністри оборони проаналізували безпекову ситуацію. Рустем Умєров зазначив, що Росія нарощує виробництво зброї та мобілізує нові сили, що свідчить про її небажання рухатися до справедливого миру. Відповідь України — зміцнення оборони разом із партнерами.

зустріч Умєрова з міністеркою оборони Люксембургу
Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua 
зустріч Умєрова з міністеркою оборони Люксембургу
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Крім того, лідери обговорили перспективи індустріальної співпраці, зокрема у сфері ППО та deepstrike. Український очільник Міноборони запропонував Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю" фінансування.

"Люксембург — надійний союзник України, який демонструє лідерство у сфері ІТ. Вдячний за всебічну підтримку, зокрема за внесок у розвиток ІТ-коаліції, де Люксембург є співлідером", — наголосив Рустем Умєров. 

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, 14 березня Рустем Умєров прибув до Іспанії, де його зустріли гімном України. 

Після цього 15 березня український міністр зустрівся у Римі зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Країни узгодили нові напрямки військової співпраці

Київ переговори Люксембург війна в Україні співпраця Рустем Умєров
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