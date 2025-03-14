Умєров 14 березня прибув до Іспанії — його зустріли гімном

Умєров прибув до Іспанії — його зустріли гімном України
Міністр оборони Рустем Умєров 14 березня прибув з робочим візитом до Іспанії. Його зустріли гімном України.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Візит Умєрова в Іспанію 14 березня
Умєров прибув до іспанського Мадрида 14 березня. Там його зустріла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і на знак підтримки включили гімн України.
Як відомо, під час зустрічі політики обговорять ситуацію в Україні та потреби українських військових. Україна активно проводить дипломатичну роботу для посилення оборони та посилення співпраці із партнерами-союзниками.
Так, раніше міністр оборони провів низку зустрічей у Нідерландах, Німеччині, Польщі та Брюсселі, де обговорили потреби України, безпекові питання та пакети військової допомоги.
Нагадаємо, 13 березня Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в оборонці. Зокрема, йдеться про виробництво боєприпасів.
Крім того, Умєров повідомляв, що наша країна підписала угоду із виробником IRIS-T. Ця система є важливою частиною протиповітряної оборони України.
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