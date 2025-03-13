Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Міністр оборони України Рустем Умєров та глава оборонного відомства Фінляндії Антті Хаккянен. Фото: defmin.fi

У четвер, 13 березня, Фінляндія та Україна підписали двосторонню угоду про співпрацю в галузі оборони. Зокрема, йдеться про виробництво боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Фінляндії.

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Угода про співпрацю

У Міноборони Фінляндії зазначили, що країни домовилися поглибити оборонне співробітництво, зокрема щодо озброєнь, обміну розвідданими, а також виробництва боєприпасів.

"Сфери розширення співпраці включають питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність, виробництво боєприпасів та проєкти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні", — йдеться у повідомленні.

Підписання угоди відбулося під час зустрічі міністра оборони Антті Хаккянена з главою оборонного відомства України Рустемом Умєровим.

"Фінляндія підтримує Україну в її оборонній боротьбі вже понад три роки, і ми є однією з найбільших країн підтримки щодо розміру нашої економіки. Ми стоїмо на тому самому європейському краю, що й Україна, і поділяємо той самий погляд на російську загрозу, також у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія має намір продовжувати підтримувати Україну. Проте відносини між нашими країнами — це не вулиця з одностороннім рухом, а партнерство, яке вигідне обом сторонам. Цей Меморандум про взаєморозуміння свідчить про те, що ми хочемо й надалі розширювати та поглиблювати цю співпрацю на благо обох країн", — сказав Хаккянен.

Він додав, що три роки війни проти Росії зробили українські збройні сили одними з найсильніших у Європі.

"Країна накопичила великий досвід захисту від Росії. Тому зрозуміло, що, розвиваючи власну оборону, ми повинні уважно прислухатися до уроків України та використовувати їхній досвід", — підсумував міністр оборони Фінляндії.

Раніше ми писали, що Фінляндія змінює стратегію військової допомоги Україні та запускає нову програму підтримки.

А президент Фінляндії наголосив, що в майбутньому Україна стане частиною НАТО.