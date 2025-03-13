Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хаккянен. Фото: defmin.fi

В четверг, 13 марта, Финляндия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В частности, речь идет о производстве боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Финляндии.

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Соглашение о сотрудничестве

В Минобороны Финляндии отметили, что страны договорились углубить оборонное сотрудничество, в частности по вооружениям, обмену разведданными, а также производству боеприпасов.

"Сферы расширения сотрудничества включают вопросы оборонных материалов, обмен информацией, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, производство боеприпасов и проекты оборонной промышленности в Финляндии и Украине", — говорится в сообщении.

Подписание соглашения состоялось во время встречи министра обороны Антти Хаккянена с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым.

"Финляндия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе уже более трех лет, и мы являемся одной из крупнейших стран поддержки по размеру нашей экономики. Мы стоим на том же европейском краю, что и Украина, и разделяем тот же взгляд на российскую угрозу, также в свете нашего исторического опыта. Финляндия намерена продолжать поддерживать Украину. Однако отношения между нашими странами — это не улица с односторонним движением, а партнерство, которое выгодно обеим сторонам. Этот Меморандум о взаимопонимании свидетельствует о том, что мы хотим и в дальнейшем расширять и углублять это сотрудничество на благо обеих стран", — сказал Хаккянен.

Он добавил, что три года войны против России сделали украинские вооруженные силы одними из самых сильных в Европе.

"Страна накопила большой опыт защиты от России. Поэтому понятно, что, развивая собственную оборону, мы должны внимательно прислушиваться к урокам Украины и использовать их опыт", — подытожил министр обороны Финляндии.

Ранее мы писали, что Финляндия меняет стратегию военной помощи Украине и запускает новую программу поддержки.

А президент Финляндии подчеркнул, что в будущем Украина станет частью НАТО.