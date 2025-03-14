Умеров 14 марта прибыл в Испанию — его встретили гимном

Рустем Умеров в Испании. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Министр обороны Рустем Умеров 14 марта прибыл с рабочим визитом в Испанию. Его встретили гимном Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Умеров прибыл в испанский Мадрид 14 марта. Там его встретила министр обороны Испании Маргарита Роблес и в знак поддержки включили гимн Украины.

Украинский гимн звучит в Испании. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Как известно, во время встречи политики обсудят ситуацию в Украине и потребности украинских военных. Украина активно проводит дипломатическую работу для усиления обороны и усиления сотрудничества с партнерами-союзниками.

Так, ранее министр обороны провел ряд встреч в Нидерландах, Германии, Польше и Брюсселе, где обсудили потребности Украины, вопросы безопасности и пакеты военной помощи.

Напомним, 13 марта Финляндия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в оборонке. В частности, речь идет о производстве боеприпасов.

Кроме того, Умеров сообщал, что наша страна подписала соглашение с производителем IRIS-T. Эта система является важной частью противовоздушной обороны Украины.