Умеров 14 марта прибыл в Испанию — его встретили гимном

Умеров прибыл в Испанию — его встретили гимном Украины
Министр обороны Рустем Умеров 14 марта прибыл с рабочим визитом в Испанию. Его встретили гимном Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Визит Умерова в Испанию 14 марта
Умеров прибыл в испанский Мадрид 14 марта. Там его встретила министр обороны Испании Маргарита Роблес и в знак поддержки включили гимн Украины.
Как известно, во время встречи политики обсудят ситуацию в Украине и потребности украинских военных. Украина активно проводит дипломатическую работу для усиления обороны и усиления сотрудничества с партнерами-союзниками.
Так, ранее министр обороны провел ряд встреч в Нидерландах, Германии, Польше и Брюсселе, где обсудили потребности Украины, вопросы безопасности и пакеты военной помощи.
Напомним, 13 марта Финляндия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в оборонке. В частности, речь идет о производстве боеприпасов.
Кроме того, Умеров сообщал, что наша страна подписала соглашение с производителем IRIS-T. Эта система является важной частью противовоздушной обороны Украины.
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