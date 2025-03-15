Україна та Італія обговорили нові постачання зброї та ППО

Зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Римі зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, щоб обговорити пріоритетні потреби ЗСУ на полі бою, зокрема посилення протиповітряної оборони та постачання боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Читайте також:

Яких домовленостей вдалося досягти між Італією та Україною

Сторони розглянули можливості індустріальної співпраці між двома країнами. Умєров наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств та залучення інвестицій у сферу оборонної промисловості, що допоможе посилити можливості оборонного комплексу держави.

Окрему увагу під час переговорів було приділено розвитку безпілотних технологій та морських систем, які відіграють важливу роль у протидії російській агресії. Українська сторона зацікавлена у поглибленні співпраці з італійськими партнерами у цих напрямах.

Умєров подякував Італії за незмінну підтримку України та відзначив роль Крозетто у посиленні допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров заявив про підготовку нових пакетів допомоги для України від країн-союзниць.

Також Україна підписала контракт на співпрацю з німецькою компанією, що займається виробництвом системи IRIS-T.

Крім того, Фінляндія та Україна підписали угоду про оборонну співпрацю.