Украина и Италия обсудили новые поставки оружия и ПВО

Украина и Италия согласовали новые направления сотрудничества
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, чтобы обсудить приоритетные потребности ВСУ на поле боя, в частности усиление противовоздушной обороны и поставки боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Каких договоренностей удалось достичь между Италией и Украиной
Стороны рассмотрели возможности индустриального сотрудничества между двумя странами. Умеров отметил, что Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению инвестиций в сферу оборонной промышленности, что поможет усилить возможности оборонного комплекса государства.
Особое внимание во время переговоров было уделено развитию беспилотных технологий и морских систем, которые играют важную роль в противодействии российской агрессии. Украинская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с итальянскими партнерами в этих направлениях.
Умеров поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины и отметил роль Крозетто в усилении помощи ВСУ.
Напомним, недавно Рустем Умеров заявил о подготовке новых пакетов помощи для Украины от стран-союзниц.
Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией, занимающейся производством системы IRIS-T.
Кроме того, Финляндия и Украина подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
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