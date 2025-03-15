Украина и Италия обсудили новые поставки оружия и ПВО

Встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, чтобы обсудить приоритетные потребности ВСУ на поле боя, в частности усиление противовоздушной обороны и поставки боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Стороны рассмотрели возможности индустриального сотрудничества между двумя странами. Умеров отметил, что Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению инвестиций в сферу оборонной промышленности, что поможет усилить возможности оборонного комплекса государства.

Особое внимание во время переговоров было уделено развитию беспилотных технологий и морских систем, которые играют важную роль в противодействии российской агрессии. Украинская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с итальянскими партнерами в этих направлениях.

Умеров поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины и отметил роль Крозетто в усилении помощи ВСУ.

Напомним, недавно Рустем Умеров заявил о подготовке новых пакетов помощи для Украины от стран-союзниц.

Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией, занимающейся производством системы IRIS-T.

Кроме того, Финляндия и Украина подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.