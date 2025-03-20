Встреча Умерова и Юрико Бекес — главные темы разговора

Встреча Рустема Умерова с Юрико Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своей коллегой из Люксембурга Юрико Бакес в Киеве. Лидеры, в частности, обсудили цифровую трансформацию Вооруженных сил и будущее сотрудничество.

Об этом сообщил Рустем Умеров в Telegram 20 марта.

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Умеров рассказал, что во время этой встречи стороны обсудили цифровую трансформацию ВСУ: от управления войсками до ресурсного менеджмента и предоставления услуг для военных. По словам министра, это стало возможным благодаря финансовой помощи, технологической поддержке и оборудованию от партнеров.

Встреча Рустема Умерова с Юрико Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия в рамках Коалиции Дронов, к которой Люксембург недавно присоединился. Юрико Бакес подтвердила готовность ее страны расширять поддержку Украины в этом направлении.

Также министры обороны проанализировали ситуацию с безопасностью. Рустем Умеров отметил, что Россия наращивает производство оружия и мобилизует новые силы, что свидетельствует о ее нежелании двигаться к справедливому миру. Ответ Украины — укрепление обороны вместе с партнерами.

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Кроме того, лидеры обсудили перспективы индустриального сотрудничества, в частности в сфере ПВО и deepstrike. Украинский глава Минобороны предложил Люксембургу поддержать украинскую оборонную промышленность по "датской модели" финансирования.

"Люксембург — надежный союзник Украины, который демонстрирует лидерство в сфере ИТ. Благодарен за всестороннюю поддержку, в частности за вклад в развитие ІТ-коалиции, где Люксембург является солидером", — подчеркнул Рустем Умеров.

Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, 14 марта Рустем Умеров прибыл в Испанию, где его встретили гимном Украины.

После этого 15 марта украинский министр встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Страны согласовали новые направления военного сотрудничества.