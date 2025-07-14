Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров зустрівся з Келлогом — на які теми звернули увагу

Умєров зустрівся з Келлогом — на які теми звернули увагу

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:44
Кіт Келлог у Києві зустрівся з Умєровим — що обговорили
Зустріч української та американської сторін в Києві. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Міністр оборони України 14 липня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув із робочим візитом у Київ. Сторони, зокрема, поговорили про посилення української протиповітряної оборони та санкції проти Росії.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Келлога та Умєрова 14 липня

Умєров розповів, що він провів з Келлогом предметну та відверту розмову, яка була присвячена досягненню стійкого та справедливого миру. 

За словами міністра, його перший заступник Сергій Боєв підкреслив, що Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей.

Зустріч Келлога та Умєрова 14 липня
Рустем Умєров на зустрічі з Кітом Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua 

"Окрема увага була приділена розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші — готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", — наголосив міністр оборони. 

Він підкреслив, що Україна має унікальний бойовий досвід, особливо у сфері БпЛА, і готова ним ділитись. Умєров вважає, що частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів.

Крім того, сторони обговорили також питання санкцій щодо РФ. На думку очільник Міноборони України, російський енергетичний сектор — це ключове джерело фінансування війни, тому його необхідно послідовно та системно обмежувати.

null
Американська делегація в Києві. Фото: facebook/rustemumerov.ua

На зустрічі з Келлогом також були присутні головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки. Вони провели брифінг для американської сторони та поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу — не лише проти України, а й проти НАТО.

Кіт Келлог в Києві 14 липня
Українські керівники служб на зустрічі з Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Вони показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію, а генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак. 

Спецпредставник Трампа сьогодні вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Сторони обговорили шляхи до миру та посилення протиповітряної оборони нашої країни.

зброя ППО війна в Україні візит Кіт Келлог Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації