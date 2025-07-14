Кіт Келлог у Києві зустрівся з Умєровим — що обговорили

Зустріч української та американської сторін в Києві. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Міністр оборони України 14 липня зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув із робочим візитом у Київ. Сторони, зокрема, поговорили про посилення української протиповітряної оборони та санкції проти Росії.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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Умєров розповів, що він провів з Келлогом предметну та відверту розмову, яка була присвячена досягненню стійкого та справедливого миру.

За словами міністра, його перший заступник Сергій Боєв підкреслив, що Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей.

Рустем Умєров на зустрічі з Кітом Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

"Окрема увага була приділена розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші — готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", — наголосив міністр оборони.

Він підкреслив, що Україна має унікальний бойовий досвід, особливо у сфері БпЛА, і готова ним ділитись. Умєров вважає, що частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів.

Крім того, сторони обговорили також питання санкцій щодо РФ. На думку очільник Міноборони України, російський енергетичний сектор — це ключове джерело фінансування війни, тому його необхідно послідовно та системно обмежувати.

Американська делегація в Києві. Фото: facebook/rustemumerov.ua

На зустрічі з Келлогом також були присутні головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки. Вони провели брифінг для американської сторони та поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу — не лише проти України, а й проти НАТО.

Українські керівники служб на зустрічі з Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Вони показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію, а генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Спецпредставник Трампа сьогодні вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Сторони обговорили шляхи до миру та посилення протиповітряної оборони нашої країни.