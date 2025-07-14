Кит Келлог в Киеве встретился с Умеровым — что обсудили

Встреча украинской и американской сторон в Киеве. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины 14 июля встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл с рабочим визитом в Киев. Стороны, в частности, поговорили об усилении украинской противовоздушной обороны и санкциях против России.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

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Встреча Келлога и Умерова 14 июля

Умеров рассказал, что он провел с Келлогом предметный и откровенный разговор, который был посвящен достижению устойчивого и справедливого мира.

По словам министра, его первый заместитель Сергей Боев подчеркнул, что Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, наша безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном ОПК, поэтому мы сосредоточены на масштабировании собственных возможностей.

Рустем Умеров на встрече с Китом Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

"Отдельное внимание было уделено развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие — готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников", — подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что Украина имеет уникальный боевой опыт, особенно в сфере БпЛА, и готова им делиться. Умеров считает, что часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов.

Кроме того, стороны обсудили также вопрос санкций в отношении РФ. По мнению главы Минобороны Украины, российский энергетический сектор — это ключевой источник финансирования войны, поэтому его необходимо последовательно и системно ограничивать.

Американская делегация в Киеве. Фото: facebook/rustemumerov.ua

На встрече с Келлогом также присутствовали главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки. Они провели брифинг для американской стороны и проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба — не только против Украины, но и против НАТО.

Украинские руководители служб на встрече с Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Они показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию, а генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении.

Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Спецпредставитель Трампа сегодня уже встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили пути к миру и усиление противовоздушной обороны нашей страны.