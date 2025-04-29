Умєров зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї НАТО

Рустем Умєров та делегація Парламентської асамблеї НАТО. Фото: Міноборони України

У вівторок, 29 квітня, міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч з делегацією Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло. Головною темою стали варіанти досягнення миру в Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Що відомо про зустріч Умєрова з делегацією Парламентської асамблеї НАТО

"У центрі наших переговорів — спільна робота з міжнародними партнерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні. Президент Парламентської асамблеї Маркос Перестрелло підтвердив важливість продовження військової допомоги Україні — як для забезпечення нагальних потреб на фронті, так і для зміцнення нашої оборони у довгостроковій перспективі", — написав Рустем Умєров.

За його словами делегація отримала актуальну інформацію про безпекову ситуацію. Представник розвідки ознайомив гостей із ключовими викликами, а перший заступник міністра оборони Сергій Боєв презентував українську оцінку планів російського ворога.

"Агресор не відмовляється від своїх загарбницьких амбіцій і не демонструє готовності до справжнього миру", — заявив Рустем Умєров.

Також сторони обговорили оборонну стратегію та напрямки, які потребують додаткового підсилення.

"Наші пріоритети залишаються незмінними: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, знищення наступальних можливостей ворога. Щиро вдячний країнам НАТО за допомогу, яка щодня посилює наших захисників і наближає перемогу", — зауважив Рустем Умєров.

Рустем Умєров та делегація Парламентської асамблеї НАТО. Фото: Міноборони України

Він також наголосив, що ключовий елемент підтримки — інвестування в українську оборонну промисловість. Інвестиції в українське виробництво — це внесок у безпеку всієї Європи.

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