Умеров встретился с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО

Рустем Умеров и делегация Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: Минобороны Украины

Во вторник, 29 апреля, министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Киеве встречу с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО во главе с президентом Маркосом Перестрелло. Главной темой стали варианты достижения мира в Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Что известно о встрече Умерова с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО

"В центре наших переговоров — совместная работа с международными партнерами над достижением справедливого и прочного мира в Украине. Президент Парламентской ассамблеи Маркос Перестрелло подтвердил важность продолжения военной помощи Украине — как для обеспечения насущных потребностей на фронте, так и для укрепления нашей обороны в долгосрочной перспективе", — написал Рустем Умеров.

По его словам делегация получила актуальную информацию о ситуации с безопасностью. Представитель разведки ознакомил гостей с ключевыми вызовами, а первый заместитель министра обороны Сергей Боев представил украинскую оценку планов российского врага.

"Агрессор не отказывается от своих захватнических амбиций и не демонстрирует готовности к настоящему миру", — заявил Рустем Умеров.

Также стороны обсудили оборонную стратегию и направления, которые нуждаются в дополнительном усилении.

"Наши приоритеты остаются неизменными: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, уничтожение наступательных возможностей врага. Искренне благодарен странам НАТО за помощь, которая ежедневно усиливает наших защитников и приближает победу", — отметил Рустем Умеров.

Рустем Умеров и делегация Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: Минобороны Украины

Он также отметил, что ключевой элемент поддержки — инвестирование в украинскую оборонную промышленность. Инвестиции в украинское производство — это вклад в безопасность всей Европы.

Напомним, в Кремле предложили Украине трехдневное перемирие, приуроченное к 9 мая.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп выступает за установление постоянного прекращения огня, а не временного перемирия.