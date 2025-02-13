Умєров заявив про підтримку України союзниками — відео
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що союзники продовжують підтримувати Україну. За його словами, країна сильна.
Про це Рустем Умєров сказав перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі у четвер, 13 лютого.
Україну підтримують союзники
"Наш меседж полягає в тому, що ми продовжуємо, ми сильні, ми спроможні, ми здатні, ми виконаємо завдання. І ми вдячні всім країнам, усім націям і керівництву за їхню безпекову допомогу", — наголосив Умєров.
За його словами, Україна — сильна, боєздатна і впорається.
Нагадаємо, 13 лютого Умєров провів переговори з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Зокрема, вони обговорили постачання важкої бронетехніки.
Також Умєров зустрівся з новопризначеним міністром оборони Бельгії Тео Франкеном, привітавши його зі вступом на посаду.
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