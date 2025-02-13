Умеров заявил о поддержке Украины союзниками — видео
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что союзники продолжают поддерживать Украину. По его словам, страна сильная.
Об этом Рустем Умеров сказал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 13 февраля.
Украину поддерживают союзники
"Наш месседж заключается в том, что мы продолжаем, мы сильны, мы в состоянии, мы способны, мы выполним задачу. И мы благодарны всем странам, всем нациям и руководству за их помощь в сфере безопасности", — подчеркнул Умеров.
По его словам, Украина — сильная, боеспособная и справится.
Напомним, 13 февраля Умеров провел переговоры с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. В частности, они обсудили поставки тяжелой бронетехники.
Также Умеров встретился с новоназначенным министром обороны Бельгии Тео Франкеном, поздравив его со вступлением в должность.
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