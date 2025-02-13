Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что союзники продолжают поддерживать Украину. По его словам, страна сильная.

Об этом Рустем Умеров сказал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 13 февраля.

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Украину поддерживают союзники

"Наш месседж заключается в том, что мы продолжаем, мы сильны, мы в состоянии, мы способны, мы выполним задачу. И мы благодарны всем странам, всем нациям и руководству за их помощь в сфере безопасности", — подчеркнул Умеров.

По его словам, Украина — сильная, боеспособная и справится.

Напомним, 13 февраля Умеров провел переговоры с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. В частности, они обсудили поставки тяжелой бронетехники.

Также Умеров встретился с новоназначенным министром обороны Бельгии Тео Франкеном, поздравив его со вступлением в должность.