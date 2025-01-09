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Умєров висловився щодо планів партнерів підтримки України

9 січня 2025 14:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
Умєров пояснив, які Україна затвердила стратегічні цілі оборони до 2027 року
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україна спільно з союзниками у четвер, 9 січня, затвердила вісім дорожніх карт подальшої підтримки. Йдеться про головні цілі для розвитку Сил оборони України до 2027 року.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров

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Рустем Умєров пояснив, що вісім дорожніх карт визначатимуть стратегію розвитку України до 2027 року. Крім того, вони стануть основою для подальшої середньострокової та довгострокової підтримки з боку партнерів. Крім того, ними передбачено, щоб надалі Збройні сили України були сумісними з силами НАТО. 
 
"Наше головне завдання — збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони. Разом із партнерами визначили основні напрямки роботи: забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій підтримка української оборонної промисловості та її розвитку", — пояснив Умєров. 

Глава Міноборони додав, що дорожні карти є спільним результатом, над яким працювала Україна та її партнери. Наразі до коаліції доєдналося 34 країни. 
 
"Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну. Це приклад справжньої міжнародної єдності, яка допомагає нам вистояти та перемогти", — прокоментував глава Міноборони. 

Нагадаємо, лідери коаліції "Рамштайн" зробили спільну заяву щодо подальшої підтримки України до 2027 року. 

А США виділять масштабний пакет допомоги Україні на суму 500 млн доларів.

Україна Міністерство оборони Рамштайн Контактна група Рустем Умєров

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