Україна отримала нові плани підтримки від міжнародних партнерів Рамштайн

Лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України
Країни-співголови восьми коаліцій сил і засобів заявили про схвалення дорожніх карт, спрямованих на підтримку України у сфері оборони. Цей крок є виконанням зобов'язання, ухваленого 12 липня 2024 року, щодо розгляду і затвердження планів, які визначатимуть майбутній розвиток сил і засобів до 2027 року.
Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували на сайті Міністерства оборони США.
Партнери України схвалили план підтримки до 2027 року
Дорожні карти спрямовані на координацію безпекової допомоги Україні, посилення оборонних можливостей та забезпечення оперативної сумісності з НАТО. Документи є ключовою основою для подальшої діяльності коаліцій і слугують важливим сигналом для оборонної промисловості.
Країни-учасниці коаліцій планують активно співпрацювати з Україною для досягнення поставлених цілей, балансуючи між поточними потребами воєнного часу та довгостроковими завданнями. Це включає пожертви, закупівлі, інвестиції та розвиток оборонно-промислової бази, зокрема з урахуванням можливостей української оборонної промисловості.
"З огляду на ці цілі щодо спроможності до 2027 року, наші країни планують тісно співпрацювати з Україною, щоб визначити, як досягти цих контрольних показників, збалансовуючи як воєнний час, так і майбутні потреби України у збройних силах через наші відповідні національні пожертвування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення оборони, потужності промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України", — йдеться у заяві.
У майбутньому коаліції мають намір вд осконалювати та інтегрувати свої плани для забезпечення нагальних і стратегічних потреб України, щоб ефективно протистояти російській агресії та стримувати її.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Німеччину на 25-те засідання контактної групи "Рамштайн". Також у США оголосили про виділення України пакета допомоги на 500 млн доларів.
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