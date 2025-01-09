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Лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України

9 січня 2025 14:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна отримала нові плани підтримки від міжнародних партнерів Рамштайн
Засідання контактної групи з питань оборони України. Фото: REUTERS/Heiko Becker
Анастасія Постоєнко - Редактор

Країни-співголови восьми коаліцій сил і засобів заявили про схвалення дорожніх карт, спрямованих на підтримку України у сфері оборони. Цей крок є виконанням зобов'язання, ухваленого 12 липня 2024 року, щодо розгляду і затвердження планів, які визначатимуть майбутній розвиток сил і засобів до 2027 року.

Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували на сайті Міністерства оборони США.

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Дорожні карти спрямовані на координацію безпекової допомоги Україні, посилення оборонних можливостей та забезпечення оперативної сумісності з НАТО. Документи є ключовою основою для подальшої діяльності коаліцій і слугують важливим сигналом для оборонної промисловості.

Країни-учасниці коаліцій планують активно співпрацювати з Україною для досягнення поставлених цілей, балансуючи між поточними потребами воєнного часу та довгостроковими завданнями. Це включає пожертви, закупівлі, інвестиції та розвиток оборонно-промислової бази, зокрема з урахуванням можливостей української оборонної промисловості.

"З огляду на ці цілі щодо спроможності до 2027 року, наші країни планують тісно співпрацювати з Україною, щоб визначити, як досягти цих контрольних показників, збалансовуючи як воєнний час, так і майбутні потреби України у збройних силах через наші відповідні національні пожертвування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення оборони, потужності промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України", — йдеться у заяві. 

У майбутньому коаліції мають намір вд осконалювати та інтегрувати свої плани для забезпечення нагальних і стратегічних потреб України, щоб ефективно протистояти російській агресії та стримувати її.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Німеччину на 25-те засідання контактної групи "Рамштайн". Також у США оголосили про виділення України пакета допомоги на 500 млн доларів

США Україна Рамштайн допомога військовим допомога

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