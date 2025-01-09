Заседание Рамштайн — Зеленский прибыл с визитом в Германию

Владимир Зеленский вышел из самолета. Фото иллюстративное: Telegram/Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сегодня прибыл в Германию. Президент Украины примет участие в 25-м заседании Рамштайна.

Видео опубликовал телеканал "Ми — Україна" в Telegram в четверг, 9 января.

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Участие Зеленского в заседании Рамштайн

Глава Украины прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии. Владимир Зеленский проведет ряд встреч с союзниками во время визита.

Это уже 25-е заседание, которое состоится в формате Рамштайн. В этот раз примут участие министры обороны из 54 стран мира. Во время встречи обсудят ключевые вопросы, касающиеся вооружения и обороны Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некоторые вопросы, которые обсудят на встрече Рамштайна. Он отметил, что запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих.

В Пентагоне сообщили, что встречу Рамштайна в Германии будет проводить министр обороны США Ллойд Остин. Он приедет из Вашингтона.