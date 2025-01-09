Заседание Рамштайн — Зеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл в Германию на заседание Рамштайн
Владимир Зеленский сегодня прибыл в Германию. Президент Украины примет участие в 25-м заседании Рамштайна.
Видео опубликовал телеканал "Ми — Україна" в Telegram в четверг, 9 января.
Участие Зеленского в заседании Рамштайн
Глава Украины прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии. Владимир Зеленский проведет ряд встреч с союзниками во время визита.
Это уже 25-е заседание, которое состоится в формате Рамштайн. В этот раз примут участие министры обороны из 54 стран мира. Во время встречи обсудят ключевые вопросы, касающиеся вооружения и обороны Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некоторые вопросы, которые обсудят на встрече Рамштайна. Он отметил, что запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих.
В Пентагоне сообщили, что встречу Рамштайна в Германии будет проводить министр обороны США Ллойд Остин. Он приедет из Вашингтона.
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