Украина получила новые планы поддержки от международных партнеров Рамштайн

Лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины
Страны-сопредседатели восьми коалиций сил и средств заявили об одобрении дорожных карт, направленных на поддержку Украины в сфере обороны. Этот шаг является выполнением обязательства, принятого 12 июля 2024 года, по рассмотрению и утверждению планов, которые будут определять будущее развитие сил и средств до 2027 года.
Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовали на сайте Министерства обороны США.
Партнеры Украины одобрили план поддержки до 2027 года
Дорожные карты направлены на координацию безопасности помощи Украине, усиление оборонных возможностей и обеспечение оперативной совместимости с НАТО. Документы являются ключевой основой для дальнейшей деятельности коалиций и служат важным сигналом для оборонной промышленности.
Страны-участницы коалиций планируют активно сотрудничать с Украиной для достижения поставленных целей, балансируя между текущими потребностями военного времени и долгосрочными задачами. Это включает пожертвования, закупки, инвестиции и развитие оборонно-промышленной базы, в частности с учетом возможностей украинской оборонной промышленности.
"Учитывая эти цели по способности к 2027 году, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансируя как военное время, так и будущие потребности Украины в вооруженных силах через наши соответствующие национальные пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению обороны, мощности промышленной базы, в том числе путем привлечения внутреннего производства и возможностей поддержки оборонной промышленности Украины", — говорится в заявлении.
В будущем коалиции намерены совершенствовать и интегрировать свои планы для обеспечения насущных и стратегических потребностей Украины, чтобы эффективно противостоять российской агрессии и сдерживать ее.совершенствовать и интегрировать свои планы для обеспечения неотложных и стратегических потребностей Украины, чтобы эффективно противостоять российской агрессии и сдерживать ее.
Напомним, сегодня, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на 25-е заседание контактной группы "Рамштайн". Также в США объявили о выделении Украине пакета помощи на 500 млн долларов.
Читайте Новини.LIVE!