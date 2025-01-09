Украина получила новые планы поддержки от международных партнеров Рамштайн

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Страны-сопредседатели восьми коалиций сил и средств заявили об одобрении дорожных карт, направленных на поддержку Украины в сфере обороны. Этот шаг является выполнением обязательства, принятого 12 июля 2024 года, по рассмотрению и утверждению планов, которые будут определять будущее развитие сил и средств до 2027 года.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовали на сайте Министерства обороны США.

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Дорожные карты направлены на координацию безопасности помощи Украине, усиление оборонных возможностей и обеспечение оперативной совместимости с НАТО. Документы являются ключевой основой для дальнейшей деятельности коалиций и служат важным сигналом для оборонной промышленности.

Страны-участницы коалиций планируют активно сотрудничать с Украиной для достижения поставленных целей, балансируя между текущими потребностями военного времени и долгосрочными задачами. Это включает пожертвования, закупки, инвестиции и развитие оборонно-промышленной базы, в частности с учетом возможностей украинской оборонной промышленности.

"Учитывая эти цели по способности к 2027 году, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансируя как военное время, так и будущие потребности Украины в вооруженных силах через наши соответствующие национальные пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению обороны, мощности промышленной базы, в том числе путем привлечения внутреннего производства и возможностей поддержки оборонной промышленности Украины", — говорится в заявлении.

В будущем коалиции намерены совершенствовать и интегрировать свои планы для обеспечения насущных и стратегических потребностей Украины, чтобы эффективно противостоять российской агрессии и сдерживать ее.совершенствовать и интегрировать свои планы для обеспечения неотложных и стратегических потребностей Украины, чтобы эффективно противостоять российской агрессии и сдерживать ее.

Напомним, сегодня, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на 25-е заседание контактной группы "Рамштайн". Также в США объявили о выделении Украине пакета помощи на 500 млн долларов.