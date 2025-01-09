Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины arrow

Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины

9 января 2025 14:54
Анастасия Постоенко - Редактор
Умеров объяснил, какие Украина утвердила стратегические цели обороны до 2027 года
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина совместно с союзниками в четверг, 9 января, утвердила восемь дорожных карт дальнейшей поддержки. Речь идет о главных целях развития Сил обороны Украины до 2027 года.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также:

Для Украины сформировали восемь путей развития Сил обороны Украины до 2027 года

Рустем Умеров объяснил, что восемь дорожных карт будут определять стратегию развития Украины до 2027 года. Кроме того, они станут основой для дальнейшей среднесрочной и долгосрочной поддержки со стороны партнеров. Кроме того, ими предусмотрено, чтобы в дальнейшем Вооруженные силы Украины были совместимы с силами НАТО.

"Наша главная задача — сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны. Вместе с партнерами определили основные направления работы: обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития", — пояснил Умеров. 

Глава Минобороны добавил, что дорожные карты являются общим результатом, над которым работала Украина и ее партнеры. В настоящее время к коалиции присоединилось 34 страны.

"Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высок. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину. Это пример настоящего международного единства, которое помогает нам выстоять и победить", — прокомментировал глава Минобороны.

Напомним, лидеры коалиции "Рамштайн" сделали совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины до 2027 года.

А США выделят масштабный пакет помощи Украине на сумму 500 млн долларов.

Украина Министерство обороны Рамштайн Контактная группа Рустем Умеров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Повестка на работу во время отпуска — объявят ли в розыск

15:20 В Киеве инженера подозревают в хищении более 2 млн грн

15:13 Ломился в двери с ножом — одессит терроризировал соседей

15:09 Террор РФ нужно остановить — речь Зеленского на "Рамштайне"

15:00 Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:54 Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины

14:47 Ученые нашли способ увеличить эффективность аккумуляторов зимой

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

14:33 Продавал тюремные земли — в Одесской области судят регистратора

14:30 Индексация зарплат работников — какие изменения в 2025 году

15:25 Повестка на работу во время отпуска — объявят ли в розыск

15:20 В Киеве инженера подозревают в хищении более 2 млн грн

15:13 Ломился в двери с ножом — одессит терроризировал соседей

15:09 Террор РФ нужно остановить — речь Зеленского на "Рамштайне"

15:00 Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:54 Умеров высказался по поводу планов партнеров поддержки Украины

14:47 Ученые нашли способ увеличить эффективность аккумуляторов зимой

14:33 Продавал тюремные земли — в Одесской области судят регистратора

14:30 Индексация зарплат работников — какие изменения в 2025 году

14:24 В Кривом Роге прогремели взрывы — что известно

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка