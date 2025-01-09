Умеров объяснил, какие Украина утвердила стратегические цели обороны до 2027 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Украина совместно с союзниками в четверг, 9 января, утвердила восемь дорожных карт дальнейшей поддержки. Речь идет о главных целях развития Сил обороны Украины до 2027 года.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Рустем Умеров объяснил, что восемь дорожных карт будут определять стратегию развития Украины до 2027 года. Кроме того, они станут основой для дальнейшей среднесрочной и долгосрочной поддержки со стороны партнеров. Кроме того, ими предусмотрено, чтобы в дальнейшем Вооруженные силы Украины были совместимы с силами НАТО.



"Наша главная задача — сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны. Вместе с партнерами определили основные направления работы: обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития", — пояснил Умеров.

Глава Минобороны добавил, что дорожные карты являются общим результатом, над которым работала Украина и ее партнеры. В настоящее время к коалиции присоединилось 34 страны.



"Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высок. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину. Это пример настоящего международного единства, которое помогает нам выстоять и победить", — прокомментировал глава Минобороны.

Напомним, лидеры коалиции "Рамштайн" сделали совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины до 2027 года.

А США выделят масштабный пакет помощи Украине на сумму 500 млн долларов.