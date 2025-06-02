Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Умєров у Стамбулі говорив з Мединський ще до перемовин — деталі arrow

Умєров у Стамбулі говорив з Мединський ще до перемовин — деталі

2 червня 2025 22:17
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Перемовини у Стамбулі — Умєров та Мединський провели особисту зустріч
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели двосторонню зустріч. Це сталося ще перед початком чергового раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Умєрова та Мединського

Мединський у коментарі росЗМІ зазначив, що переговори тривали близько 2,5 години.

За його словами, зустріч "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії перемовин".

Подробиці обговорення сторони наразі не розкривають.

Нагадаємо, 2 червня під час переговорів у Стамбулі Російська Федерація передала Україні проєкт мирного "меморандуму", де виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія відмовилася як від припинення вогню, так і від прямого контакту між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Туреччина переговори війна в Україні Стамбул Рустем Умєров мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама