Перемовини у Стамбулі — Умєров та Мединський провели особисту зустріч

Умєров у Стамбулі говорив з Мединський ще до перемовин — деталі
Міністр оборони України Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели двосторонню зустріч. Це сталося ще перед початком чергового раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зустріч Умєрова та Мединського
Мединський у коментарі росЗМІ зазначив, що переговори тривали близько 2,5 години.
За його словами, зустріч "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії перемовин".
Подробиці обговорення сторони наразі не розкривають.
Нагадаємо, 2 червня під час переговорів у Стамбулі Російська Федерація передала Україні проєкт мирного "меморандуму", де виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди.
Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія відмовилася як від припинення вогню, так і від прямого контакту між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
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