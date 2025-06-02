Перемовини у Стамбулі — Умєров та Мединський провели особисту зустріч

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели двосторонню зустріч. Це сталося ще перед початком чергового раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Мединський у коментарі росЗМІ зазначив, що переговори тривали близько 2,5 години.

За його словами, зустріч "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії перемовин".

Подробиці обговорення сторони наразі не розкривають.

Нагадаємо, 2 червня під час переговорів у Стамбулі Російська Федерація передала Україні проєкт мирного "меморандуму", де виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія відмовилася як від припинення вогню, так і від прямого контакту між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.