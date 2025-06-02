Переговоры в Стамбуле - Умеров и Мединский провели личную встречу

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели двустороннюю встречу. Это произошло еще перед началом очередного раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщают росСМИ.

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Мединский в комментарии росСМИ отметил, что переговоры продолжались около 2,5 часа.

По его словам, встреча "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".

Подробности обсуждения стороны пока не раскрывают.

Напомним, 2 июня во время переговоров в Стамбуле Российская Федерация передала Украине проект мирного "меморандума", где изложила свои условия о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения.

После завершения переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Россия отказалась как от прекращения огня, так и от прямого контакта между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.