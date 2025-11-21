Умєров перелічив, хто брав участь у переговорах із США

Переговори делегацій України та США. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розкрив подробиці зустрічі делегацій України та США. Зокрема, він повідомив, хто був залучений до переговорів у четвер, 20 листопада.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook у п'ятницю, 21 листопада.

Реклама

Читайте також:

Умєров про переговори із делегацією США

Умєров зазначив, що провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ Деніелом Дрісколлом.

За його інформацією, від української сторони участь у переговорах взяли:

перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

очільник ГУР МОУ Кирило Буданов;

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич;

заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Умєров зазначив, що під час зустрічі із делегацією США сторони продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.

"Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", — наголосив Умєров.

Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Раніше Умєров прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито погодження пунктів "мирного плану" США.

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі умови "мирного плану" США — йдеться про 28 пунктів.