Умеров перечислил, кто участвовал в переговорах с США

Умеров раскрыл, кто участвовал в переговорах с делегацией США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров раскрыл подробности встречи делегаций Украины и США. В частности, он сообщил, кто был привлечен к переговорам в четверг, 20 ноября.
Об этом Рустем Умеров написал в Facebook в пятницу, 21 ноября.
Умеров о переговорах с делегацией США
Умеров отметил, что провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом.
По его информации, от украинской стороны участие в переговорах приняли:
- первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- глава ГУР МОУ Кирилл Буданов;
- Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко;
- руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич;
- заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.
Умеров отметил, что во время встречи с делегацией США стороны продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога.
"Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", — подчеркнул Умеров.
Ранее Умеров прокомментировал сообщения СМИ о якобы согласовании пунктов "мирного плана" США.
Напомним, что недавно стали известны условия "мирного плана" США — речь идет о 28 пунктах.
