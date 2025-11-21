Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров раскрыл, кто участвовал в переговорах с делегацией США

Умеров раскрыл, кто участвовал в переговорах с делегацией США

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 13:29
обновлено: 14:00
Умеров перечислил, кто участвовал в переговорах с США
Переговоры делегаций Украины и США. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров раскрыл подробности встречи делегаций Украины и США. В частности, он сообщил, кто был привлечен к переговорам в четверг, 20 ноября.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Умеров о переговорах с делегацией США

Умеров отметил, что провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом.

По его информации, от украинской стороны участие в переговорах приняли:

  • первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • глава ГУР МОУ Кирилл Буданов;
  • Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич;
  • заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Умеров отметил, что во время встречи с делегацией США стороны продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога.

"Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", — подчеркнул Умеров.

Умєров про переговори із США
Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Ранее Умеров прокомментировал сообщения СМИ о якобы согласовании пунктов "мирного плана" США.

Напомним, что недавно стали известны условия "мирного плана" США — речь идет о 28 пунктах.

США переговоры делегация война в Украине мирный план Рустем Умеров
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации