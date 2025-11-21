Умеров перечислил, кто участвовал в переговорах с США

Переговоры делегаций Украины и США. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров раскрыл подробности встречи делегаций Украины и США. В частности, он сообщил, кто был привлечен к переговорам в четверг, 20 ноября.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook в пятницу, 21 ноября.

Умеров о переговорах с делегацией США

Умеров отметил, что провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом.

По его информации, от украинской стороны участие в переговорах приняли:

первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава ГУР МОУ Кирилл Буданов;

Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко;

руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич;

заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Умеров отметил, что во время встречи с делегацией США стороны продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога.

"Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", — подчеркнул Умеров.

Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Ранее Умеров прокомментировал сообщения СМИ о якобы согласовании пунктов "мирного плана" США.

Напомним, что недавно стали известны условия "мирного плана" США — речь идет о 28 пунктах.