Секретні переговори України та Росії у 2022 році — Умєров розкрив подробиці

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

У 2022 році Україна та Росія вели секретні переговори. Досягнуті домовленості дозволили вивезти з тимчасово окупованих Росією територій 400 тисяч людей.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів виданню The Washington Post.

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Переговори України з Росією

Як розповів міністр оборони України, у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення між Україною та Росією проводилися секретні переговори, які, зокрема, стосувалися й "зернової угоди".

Також, за словами Умєрова, в результаті переговорів були досягнуті домовленості щодо гуманітарного коридору, завдяки чому з тимчасово окупованих Росією українських територій вдалося вивезти близько 400 тисяч людей.

"У секретних переговорах 2022 року було кілька переговорних треків через міжнародних партнерів. Результатом цих зусиль став "гуманітарний коридор", який дозволив 400 тисячам людей покинути окуповану Росією територію, обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами, а також угода про експорт зерна, яка дозволила Україні відновити поставки через Чорне море", — пише видання.

За словами Умєрова, Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів, "тому що ми завжди консультувалися з усіх питань".

Нагадаємо, віцепрезидентка та кандидатка на пост президента США Камала Гарріс зробила заяву щодо зустрічей з Володимиром Путіним та висловилася щодо планів підтримки України.

Також Новини.LIVE писали, що, на думку аналітиків ISW, Росія не зацікавлена у проведенні мирних переговорів та "мирних планах" щодо закінчення війни в Україні.